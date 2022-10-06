ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 1 Ekim'de sona eren haftada 29 bin artışla 219 bine yükseldi.

Devam eden başvurular ise 24 Eylül'de sona eren haftada 1,36 milyona yükseldi. Başvurulardaki artışın gelecek haftalarda da devam etmesi, ekonomiye dair belirsizliklerin bazı şirketleri işten çıkarmaya yönelttiğine işaret edebilir. Microsoft'tan Tesla'ya, Netflix'ten Ford'a kadar birçok firma son haftalarda işten çıkarmalar yapmıştı.

Ancak bu yükselişe rağmen başvurular tarihi düşük seyrini korudu ve istihdam piyasası koşullarının yumuşadığı sinyali verdi.

Yine bu hafta açıklanan veriye göre ülkede açık iş sayısı Ağustos'ta pandeminin başından beri en büyük düşüşü kaydetmişti.

Ülkede Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın Eylül'de 260 bin artması bekleniyor. Bu 2020'den beri en düşük artış olabilir.