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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rakamları açıklandı. Buna göre başvurular, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 18 Ocak 2024 17:18

Son Güncelleme Tarihi 18 Ocak 2024 17:18

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Ocak ile biten haftada 187 bine gerileyerek Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 187 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularının 207 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 750 azalarak 203 bin 250'ye düştü.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Ocak ile biten haftada 26 bin kişi azalarak 1 milyon 806 bine indi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD'de iş gücü piyasasının yüksek faiz oranlarına rağmen dayanıklı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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