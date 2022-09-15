ABD`de işsizlik maaşı başvuruları düşüyor

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 213 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine gerilemeye devam ederek düşüşünü 5'inci haftaya taşıyan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 226 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.