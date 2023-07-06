ABD'de işten çıkarmalar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 49 azalarak 40 bin 709'a inerken Ekim 2022'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi olan Challenger, Gray & Christmas, haziran ayına ilişkin raporunu yayımladı. Buna göre, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarmaları haziranda yüzde 49 düşüşle 40 bin 709 olarak gerçekleşirken, Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi. Mayıs ayında işten çıkarmalar 80 bin 89 olarak açıklanmıştı.

ABD'de haziranda işten çıkarmalar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25 artış gösterdi.

Hazirandaki aylık düşüşe rağmen, 2023 genelinde ABD'de işten çıkarmalar, bir yıl öncesine göre yüzde 244 artış kaydetti. Ocak-Haziran 2022 döneminde 133 bin 211 kişinin işine son verilirken, bu yılın aynı döneminde 458 bin 209 işten çıkarma gerçekleşti.

İşten çıkarmaların başını çeken teknoloji sektöründe bu yıl işine son verilenlerin sayısı geçen yılın ilk 6 ayına kıyasla yüzde 2 bin 353 artışla 141 bin 516'ya yükseldi.

Perakende sektöründe işten çıkarmalar da ocak-haziran döneminde yüzde 718 artışla 48 bin 212'ye çıkarken, finans şirketleri aynı dönemde yüzde 268 artışla 39 bin 768 kişinin işine son verdi.

ABD'li işverenlerin işe almayı planladığını açıkladığı çalışan sayısı yılın ilk 6 ayında 115 bin 462 ile 2016'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Raporda görüşlerine yer verilen Challenger, Gray & Christmas'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, yaz aylarında işten çıkarmalardaki düşüşün olağandışı bir durum olmadığına işaret ederek, haziran ayının tarihsel olarak en yavaş işten çıkarmaların gerçekleştiği ay olduğunu belirtti.

Enflasyon ve faiz oranları nedeniyle öngörülen derin istihdam kayıplarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasıyla gerçekleşmemesinin de muhtemel olduğunu ifade eden Challenger, hizmet firmalarındaki işten çıkarmaların, birçok şirketin ekonomik yavaşlamaya hazırlanmak için maruz kaldığı maliyet kesintilerini yansıtıyor olabileceğini kaydetti.