CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı

ABD'de istihdam verilerinin ardından piyasalarda oynaklık arttı

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışı, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ederken varlık fiyatlarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği beklentisiyle oynaklık arttı.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 17:02

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 17:02

ABD'de son zamanlarda açıklanan istihdam verileri, Fed'in agresif para politikasına rağmen sıkı kalmaya devam eden iş gücü piyasasının son zamanlarda yumuşamaya başladığının sinyalini verdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken 217 bin ile 7 haftanın en yüksek değeri kaydedildi.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan ve yüzde 0,7 artması beklenen birim emek maliyeti, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı.

Bugün ise ABD'de tarım dışı istihdam, ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükselirken 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara tırmandı. Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde eylül ayında olduğu gibi yüzde 0,3 artması yönündeydi.

ALTININ ONSU 2.000 DOLARI AŞTI

Analistler, enflasyon ve istihdam piyasasındaki yumuşamaya ilişkin yeni işaretler gösteren verilerin, yatırımcıların Fed'in para politikası sıkılaştırmasında sona gelmiş olabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimaller oldukça gerilerken Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülmeye başladı.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Altının ons fiyatı söz konusu verinin ardından yüzde 0,7 artışla 2.003 dolara çıkarken dolar endeksi yüzde 0,4 düşüşle 105,4 seviyesine indi.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,0710'ye yükselirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,53 seviyesine düştü.

ABD'de endeks vadeli kontratlar, verilerin ardından New York borsasında endekslerin yaklaşık yüzde 0,5 artışla açılacağına işaret ediyor.

FWD Bonds Başekonomisti Chris Rupkey, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İş gücü talebinin yavaşlaması, enflasyonla mücadele için iyi bir haber ve bu, Fed'in enflasyonu kontrol altına almasına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Rupkey, Fed yetkililerinin muhtemelen iş gücü piyasası koşullarının daha iyi dengeye geldiği ve bugünkü haberlerin bu yıl başka bir faiz artırımı şansını neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı görüşünü benimseyeceği öngörüsünde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Küresel yatırım bankacıları Hong Kong’da bir araya gelecek Küresel yatırım bankacıları Hong Kong'da bir araya gelecek 03 Kasım 2023 08:44
ABD’de perakende satışların yavaş artması bekleniyor ABD'de perakende satışların yavaş artması bekleniyor 03 Kasım 2023 08:36
ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İşte masaya gelecek rakam! Bakan Işıkhan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? ASGARİ ÜCRET 2024 SON DAKİKA: İşte masaya gelecek rakam! Bakan Işıkhan mesajı verdi: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 02 Kasım 2023 18:55
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 797 bin liraya geriledi 02 Kasım 2023 16:53
BoE Başkanı’ndan faiz açıklaması: Yüksek tutacağız BoE Başkanı'ndan faiz açıklaması: Yüksek tutacağız 02 Kasım 2023 16:50
ABD’de iş gücü verimliliği beklentileri aştı ABD'de iş gücü verimliliği beklentileri aştı 02 Kasım 2023 16:38
Bundesbank Başkanı: Almanya ekonomisi 2024’te yeniden büyüyecek Bundesbank Başkanı: Almanya ekonomisi 2024'te yeniden büyüyecek 02 Kasım 2023 16:29
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde geldi 02 Kasım 2023 15:56
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı 02 Kasım 2023 15:55
Merkez Bankası rezervleri 126 milyar 560 milyon dolara yükseldi Merkez Bankası rezervleri 126 milyar 560 milyon dolara yükseldi 02 Kasım 2023 15:42
Yabancılar 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 67,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı 02 Kasım 2023 15:12
BoE faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu BoE faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinde tuttu 02 Kasım 2023 15:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,48
%0,4484
ALTIN
1.001,66
%0,1658
EURO
1.001,41
%0,1411
DOLAR
994,50
%-0,5497
BORSA
987,26
%-1,2744
ALTIN
1.011,73
%1,1725
EURO
1.006,03
%0,6026
DOLAR
994,71
%-0,5294
BORSA
1.087,57
%8,7566
ALTIN
1.046,79
%4,6794
EURO
1.029,75
%2,9753
DOLAR
898,02
%-10,1976
BORSA
1.847,44
%84,7442
ALTIN
1.657,52
%65,7519
EURO
1.517,65
%51,7647
DOLAR
1.871,74
%87,1742
BORSA
BİST En Aktif Hisseler