ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta arttı

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ağustosta aylık bazda yüzde 0,3'er artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 16:28

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Ocak ayından bu yana en yüksek artışını kaydeden endeks, temmuzda yüzde 0,2 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise değişim göstermedi.

İhracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentisi, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, temmuzda da yüzde 0,3 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ağustosta geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 3,4 artış kaydetti.

