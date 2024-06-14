CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altına düştü

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altına düştü

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de ithalat fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,6 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 14 Haziran 2024 16:21

Son Güncelleme Tarihi 14 Haziran 2024 16:28

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, Aralık 2023'ten bu yana ilk düşüşünü kaydetti.

Piyasa beklentisi ithalat fiyat endeksinin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi. İthalat fiyat endeksi nisanda yüzde 0,9 yükselmişti. Endeks, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,1'lik artış gösterdi.

BEKLENTİLERİN ALTINA DÜŞTÜ

İhracat fiyat endeksi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,6 düştü. Beklentiler ihracat fiyat endeksinin sabit kalması yönündeydi. Aralık 2023'ten bu yana ilk kez düşen ihracat fiyat endeksi, nisan ayında yüzde 0,6 artmıştı.

Endeks, mayısta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

İlginizi Çekebilir
BOJ’un devlet tahvili alımını azaltması bekleniyor BOJ'un devlet tahvili alımını azaltması bekleniyor 13 Haziran 2024 12:37
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 14 Haziran 2024 09:31
ABD: Dondurulmuş Rus varlıkları konusunda ilerleme sağlandı ABD: Dondurulmuş Rus varlıkları konusunda ilerleme sağlandı 13 Haziran 2024 12:32
Çin AB’ye karşı DTÖ’ye gitme hakkını saklı tutuyor Çin AB'ye karşı DTÖ'ye gitme hakkını saklı tutuyor 13 Haziran 2024 12:24
ECB üyesi: Daha fazla faiz indirimi muhtemel ECB üyesi: Daha fazla faiz indirimi muhtemel 13 Haziran 2024 12:20
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Haziran 2024 10:02
BOJ’dan 2 faiz artırımı bekleniyor BOJ'dan 2 faiz artırımı bekleniyor 13 Haziran 2024 12:05
MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: 1,34 TL’lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: 1,34 TL'lik zam! 13 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 13 Haziran 2024 11:53
Kısa vadeli dış borç stoku arttı Kısa vadeli dış borç stoku arttı 13 Haziran 2024 11:28
ASELSAN ve ROKETSAN arasında imzalar atıldı ASELSAN ve ROKETSAN arasında imzalar atıldı 13 Haziran 2024 11:14
ABD talep verileri petrol fiyatını düşürdü ABD talep verileri petrol fiyatını düşürdü 13 Haziran 2024 10:36
S&P 500 ilk kez 5400 puanın üzerine çıktı S&P 500 ilk kez 5400 puanın üzerine çıktı 13 Haziran 2024 09:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.022,26
%2,226
ALTIN
1.008,58
%0,8579
BORSA
1.004,36
%0,436
DOLAR
996,24
%-0,3759
EURO
1.259,55
%25,9552
ALTIN
1.019,59
%1,9587
BORSA
1.114,38
%11,4375
DOLAR
1.099,94
%9,9936
EURO
1.334,25
%33,4251
ALTIN
1.042,27
%4,2269
BORSA
1.125,26
%12,5262
DOLAR
1.127,66
%12,766
EURO
2.254,18
%125,4176
ALTIN
1.930,55
%93,0548
BORSA
1.724,14
%72,4138
DOLAR
1.742,54
%74,2539
EURO
BİST En Aktif Hisseler