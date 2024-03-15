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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi

ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilere paralel, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 16:20

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 16:20

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Şubatta piyasa beklentilerine paralel artan ithalat fiyat endeksi, ocakta aylık yüzde 0,8 yükselmişti.

Endeks, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,8'lik azalış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde yüzde 0,3 artması beklenen endeks, ocak ayında da yüzde 0,9 yükselmişti.

İhracat fiyat endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 geriledi.

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