ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, ocak ayında yüzde 0,6 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise şubatta aylık yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında kalan kişisel tüketim harcamalarındaki artışın bu dönemde yüzde 0,3 olması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları ocakta yüzde 2 artmıştı.

FED'İN TAKİP ETTİĞİ ENFLASYON GÖSTERGESİNDE YAVAŞLAMA

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5 yükseldi. Söz konusu veri ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 5,3 ertış kaydetmişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artışın aylık yüzde 0,4 ve yıllık 4,7 olması öngörülüyordu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,7 olmuştu.