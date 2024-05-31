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ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları nisanda aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 16:19

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Amerikalıların kişisel gelirlerinde bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen artış, martta yüzde 0,5 olarak hesaplanmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde yüzde 0,3 yükselmesi beklenen kişisel tüketim harcamaları, mart ayında 0,7 artış kaydetmişti.

AYLIK VE YILLIK BAZDA BEKLENTİLERE PARALEL ARTIŞ GÖSTERDİ

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda mart ayında olduğu gibi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Endeks, bu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Nisanda yıllık bazda beklentilere paralel artan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 artış göstereceği tahmin ediliyordu.

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