ABD'de Temmuz ayında yüzde 10,9 azalan ve Ağustos ayında sadece yüzde 0,3 büyümesi beklenen konut başlangıçları, beklentilerin çok üzerinde bir büyüme gösterdi.

Ağustos ayında konut başlangıçları yüzde 12,2 artarak 1 milyon 575 bin adet oldu. Beklenti 1 milyon 445 bin konutun inşasına başlanması yönündeydi.

Müstakil konut başlangıçları Ağustos ayında yüzde 3,4 artarak 934 bin olurken, apartman dairesi inşaatları yüzde 28 artarak 640 bin adede çıktı.

Ağustos ayında inşaat izinleri ise analist beklentilerinin gerisinde kaldı. 1 milyon 610 bin olması beklenen izinler, Temmuz ayındaki 1 milyon 685 bine göre yüzde 10 azalarak 1 milyon 517 bin adet oldu.

Müstakil konut izinleri yüzde 3,5 düşüşle 899 bine geriledi.