ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 1 milyon 793 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine bu dönemde artış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 745 bin olması öngörülüyordu.

Haziran 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan konut başlangıçları, şubat ayında da 1 milyon 788 bin ile 16 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede konut başlangıçları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 3,9 arttı.

İnşaat izinleri ise martta aylık bazda yüzde 0,4 artarak 1 milyon 873 bin seviyesine yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 825 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 865 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.