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ABD'de konut başlangıçları mayısta azaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle yüzde 5,5 azaldı.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 16:54

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalışla 1 milyon 277 bine düştü.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 370 bin olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde artış beklentilerinin aksine düşüş kaydeden yapımına başlanan yeni konut sayısı, nisanda aylık yüzde 4,1 artışla 1 milyon 352 bine çıkmıştı.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı mayısta yıllık bazda ise yüzde 19,3 azaldı.

İNŞAAT İZNİ SAYISI YAKLAŞIK 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da mayısta aylık bazda yüzde 3,8 azalarak 1 milyon 386 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, mayıs ayında verilen inşaat izni sayısının 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden inşaat izni sayısı, nisanda aylık yüzde 3 azalışla 1 milyon 440 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı mayısta yıllık bazda ise yüzde 9,5 azaldı.

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