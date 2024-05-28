CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

ABD'de konut fiyatları martta yükseldi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 16:51

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 16:51

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla şubatta olduğu gibi yüzde 6,5'lik artış kaydetti. Endeks, mart ayında 316,65 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,4 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 7,3 artması yönündeydi. Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydeden endeks, şubat ayında da yüzde 7,3 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 11,1 arttı.

San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kent yüzde 9,2 ile New York ve yüzde 8,8 ile Cleveland olurken, konut fiyatlarının yüzde 2,2 arttığı Portland, en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

Aylık bazda ise martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, ulusal konut fiyat endeksi ile 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks yüzde 0,3'er yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Japonya’da çekirdek enflasyon 22 ayın en düşüğünde Japonya'da çekirdek enflasyon 22 ayın en düşüğünde 28 Mayıs 2024 08:34
Fed üyesi Bowman: Fed bilançosu için beklemeyi desteklerim Fed üyesi Bowman: Fed bilançosu için beklemeyi desteklerim 28 Mayıs 2024 08:39
Çin’in elektrik kurulu gücü 3 bin gigavatı geçti Çin'in elektrik kurulu gücü 3 bin gigavatı geçti 27 Mayıs 2024 16:22
ECB üyesi Villeroy: Faiz indirimi için ciddi bir alan var ECB üyesi Villeroy: Faiz indirimi için ciddi bir alan var 27 Mayıs 2024 15:34
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 28 Mayıs 2024 08:46
Almanyada iş dünyasının ekonomiye güveni sabit kaldı Almanyada iş dünyasının ekonomiye güveni sabit kaldı 27 Mayıs 2024 13:28
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 28 Mayıs 2024 10:06
Ethereum fiyatı yukarı taşındı Ethereum fiyatı yukarı taşındı 27 Mayıs 2024 12:47
ECB üyesi: O tarihte faiz indirimi başlayabilir ECB üyesi: O tarihte faiz indirimi başlayabilir 27 Mayıs 2024 12:02
ABD, Avrupa’ya gaz göndermeye devam edecek ABD, Avrupa'ya gaz göndermeye devam edecek 27 Mayıs 2024 11:59
ECB Ekonomisti Lane’den dikkat çeken faiz yorumu ECB Ekonomisti Lane'den dikkat çeken faiz yorumu 27 Mayıs 2024 11:29
Emtia piyasasında tarım grubu pozitif ayrıştı Emtia piyasasında tarım grubu pozitif ayrıştı 27 Mayıs 2024 11:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,88
%0,2884
EURO
1.000,63
%0,0625
DOLAR
999,55
%-0,045
ALTIN
996,12
%-0,3879
BORSA
1.110,47
%11,0473
EURO
1.105,74
%10,5736
DOLAR
1.251,36
%25,1362
ALTIN
988,46
%-1,1541
BORSA
1.138,46
%13,8462
EURO
1.116,54
%11,6539
DOLAR
1.325,58
%32,5575
ALTIN
1.070,60
%7,0596
BORSA
1.759,23
%75,9231
EURO
1.710,77
%71,0773
DOLAR
2.239,52
%123,9519
ALTIN
2.317,48
%131,7482
BORSA
BİST En Aktif Hisseler