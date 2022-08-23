ABD`de konut satıcıları fiyatları düşürmeye başladı

Redfin tarafından derlenen verilere göre ABD'de konut satıcıları azalan satışlar karşısında fiyatları aşağı çekiyorlar.

"ABD'DE 3 KENT DIŞINDA HER YERDE SATICILAR KONUT FİYATLARINI DÜŞÜRDÜLER"

ABD'nin önde gelen 97 kentinden derlenen verilere göre, 3 kent dışında her yerde satıcılar konut fiyatlarını düşürdüler.

ABD genelinde konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldığı Temmuz ayında, satışa çıkarılan konutlardan fiyatlarını düşürenlerin oranı yüzde 21 ile Refin'in verileri tutmaya başladığı 2012'den bu yana görülen en yüksek seviye çıktı.