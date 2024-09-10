ABD'de küçük işletmelerin ekonomiye güveni azaldı

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu yaptığı açıklamada, küçük işletme iyimserlik endeksinin Temmuz ayındaki 93,7 seviyesinden Ağustos ayında 91,2'ye indi ve önceki ay yaşanan tüm kazanımlarını geri verdi.

Belirsizlik Endeksi, Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyesi olan 92'ye yükseldi.

Enflasyon, küçük işletme sahipleri arasında en önemli sorun olmaya devam ediyor ve işletme sahiplerinin %24'ü bunu Temmuz ayından bir puan düşerek en önemli küçük işletme faaliyet sorunu olarak bildiriyor.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "Geçtiğimiz ayki kazanımlara rağmen Ağustos ayında küçük işletmelerde ruh hali kötüleşti. Tarihsel olarak yüksek enflasyon, satış beklentileri düştükçe ve maliyet baskıları arttıkça işletme sahiplerini için en önemli sorun olmaya devam ediyor. Gelecekteki iş koşullarına ilişkin beklentiler kötüleştikçe küçük işletme sahipleri arasındaki belirsizlik artmaya devam ediyor." dedi.

Endeks 2021 yılı Haziran ayından bu yana 100 puanın altında seyrediyor.

Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos'ta 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü.

Endeks, küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek, gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.