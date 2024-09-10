CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ABD'de küçük işletmelerin ekonomiye güveni azaldı

ABD'deki küçük işletme sahiplerinin temmuz ayında olumluya dönen görüşleri, Ağustos ayında tümüyle yok oldu.

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2024 14:15

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu yaptığı açıklamada, küçük işletme iyimserlik endeksinin Temmuz ayındaki 93,7 seviyesinden Ağustos ayında 91,2'ye indi ve önceki ay yaşanan tüm kazanımlarını geri verdi.

Belirsizlik Endeksi, Ekim 2020'den bu yana en yüksek seviyesi olan 92'ye yükseldi.

Enflasyon, küçük işletme sahipleri arasında en önemli sorun olmaya devam ediyor ve işletme sahiplerinin %24'ü bunu Temmuz ayından bir puan düşerek en önemli küçük işletme faaliyet sorunu olarak bildiriyor.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "Geçtiğimiz ayki kazanımlara rağmen Ağustos ayında küçük işletmelerde ruh hali kötüleşti. Tarihsel olarak yüksek enflasyon, satış beklentileri düştükçe ve maliyet baskıları arttıkça işletme sahiplerini için en önemli sorun olmaya devam ediyor. Gelecekteki iş koşullarına ilişkin beklentiler kötüleştikçe küçük işletme sahipleri arasındaki belirsizlik artmaya devam ediyor." dedi.

Endeks 2021 yılı Haziran ayından bu yana 100 puanın altında seyrediyor.

Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos'ta 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü.

Endeks, küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek, gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’de deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor 09 Eylül 2024 10:10
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 09 Eylül 2024 10:07
Petrolde Fed etkisi sürüyor Petrolde Fed etkisi sürüyor 09 Eylül 2024 10:06
Küresel piyasalar ABD’nin enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı 07 Eylül 2024 11:15
ABD istihdam verisi sonrası piyasalarda oynaklık arttı ABD istihdam verisi sonrası piyasalarda oynaklık arttı 06 Eylül 2024 16:41
Rusya’nın uluslararası rezervleri 11,6 milyar dolar arttı Rusya'nın uluslararası rezervleri 11,6 milyar dolar arttı 06 Eylül 2024 16:35
ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı 06 Eylül 2024 15:41
Hollanda çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin kısıtlamaları genişletti Hollanda çip üretim ekipmanı ihracatına ilişkin kısıtlamaları genişletti 06 Eylül 2024 15:23
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü 06 Eylül 2024 13:17
FAO: Küresel gıda fiyatları ağustosta sınırlı düşüş kaydetti FAO: Küresel gıda fiyatları ağustosta sınırlı düşüş kaydetti 06 Eylül 2024 13:15
OPEC kararı Brent petrolün fiyatını yükseltti OPEC kararı Brent petrolün fiyatını yükseltti 06 Eylül 2024 10:23
JPMorgan’dan OPEC öngörüsü JPMorgan'dan OPEC öngörüsü 06 Eylül 2024 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler