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ABD'de LMI endeksi yükseldi

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI), 2024 yılına yukarı hareketle başladı; 2019 yılı Eylül ayından bu yana endeksin her alt ölçümünde genişleme görüldü.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 09:22

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 09:22

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve
Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Ocak ayında 5,0 puan artışla 50,6 puandan 55,6 puana yükseldi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.

Endeksteki artış, Amerikalıların genel ekonomi konusunda açıkça daha iyi hissetmeleri nedeniyle, yoğun bir tatil sezonunun ardından özellikle perakendeciler için yeniden stoklamaların başlamasından kaynaklanıyor.

Açıklamada, navlun piyasasında durgunluğunun resmi olarak sona erdiğinin söylenebilmesi için daha uzun bir büyüme dönemi görülmesi gerektiği belirtildi. Ancak Ocak ayı raporu, lojistik sektörünün 2022'de başlayan uzun gerilemenin ardından bir büyüme dönemine geri dönebileceğine dair kanıtlar sunuyor.

Endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 19'uncu ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

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