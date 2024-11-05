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ABD'de LMI son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi (LMI) Ekim ayında artışını sürdürdü ve yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine geldi.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 05 Kasım 2024 09:19

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, ekim ayında 58,6 puandan 58,9 puana doğru sınırlı bir artış gösterdi. Böylece endeks 2022 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün büyüdüğüne, altındaki bir okuma daraldığına işaret ediyor.

LMI, son 11 ayda büyüme bölgesinde kalmayı başardı ve lojistik sektörünün sağlam bir zemine oturduğuna dair güçlü kanıtlar sundu.

Açıklamada, "LMI'daki son birkaç aydaki sürdürülebilir büyüme, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek boyunca istikrarlı büyümesine yansıyor." denildi.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

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