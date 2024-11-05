ABD'de LMI son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, ekim ayında 58,6 puandan 58,9 puana doğru sınırlı bir artış gösterdi. Böylece endeks 2022 yılı Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün büyüdüğüne, altındaki bir okuma daraldığına işaret ediyor.

LMI, son 11 ayda büyüme bölgesinde kalmayı başardı ve lojistik sektörünün sağlam bir zemine oturduğuna dair güçlü kanıtlar sundu.

Açıklamada, "LMI'daki son birkaç aydaki sürdürülebilir büyüme, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrek boyunca istikrarlı büyümesine yansıyor." denildi.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.