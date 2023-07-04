Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI), Haziran ayında 1,7 puan düşüşle 47,3 puandan 45,6 puana indi.

Bu, endeksin hesaplanmaya başlandığı 6,5 yılın bir kez daha en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Endeks üst üste ikinci kez eşik değer olan 50 puanın altında kaldı.

Stoklar tarihindeki en düşük ikinci seviye olan 42,9 ile bu düşüşte etkili oldu.

Endeks bu düşüşle birlikte hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 12'inci ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

LMI'de 50.0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.