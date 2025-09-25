ABD'de mal ticareti açığı ağustosta azaldı

CANLI BORSA
ABD'de mal ticareti açığı, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 16,8 azalarak, 85,5 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 25 Eylül 2025 16:40

Son Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2025 16:41

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi ile toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 16,8 azalışla 85,5 milyar dolara indi.

Bu dönemde 95,7 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen mal ticareti açığı, temmuz ayında 102,8 milyar dolar olmuştu.

Mal ihracatı ağustosta 2,3 milyar dolar azalışla 176,1 milyar dolara, mal ithalatı 19,6 milyar dolar düşüşle 261,6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 905,2 milyar dolara indi. Perakende stoklarının tutarı ise değişim göstermeyerek 809,4 milyar dolar oldu.

