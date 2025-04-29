ABD'de mal ticareti açığı rekor seviyeye ulaştı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı. Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,6 artışla 162 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde 142,8 milyar dolar olan piyasa beklentilerini aşan ve rekor tazeleyen mal ticareti açığı, şubat ayında 147,8 milyar dolar olmuştu.

Martta mal ihracatı 2,2 milyar dolar artışla 180,8 milyar dolara çıkarken, mal ithalatı 16,3 milyar dolar yükselişle 342,7 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde toptan eşya stoklarının tutarı aylık yüzde 0,5 artarak 908 milyar dolara ulaşırken, perakende stoklarının tutarı ise yüzde 0,1 azalarak 805,8 milyar dolara düştü.