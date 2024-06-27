CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de mimarlık faturaları son 3,5 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de mimarlık faturaları son 3,5 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de mimarlık firmalarının faturalandırmaları son 3,5 senenin en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 09:01

ABD'de mimarlık firmalarının faturalandırmalarından oluşan endeks, Covid-19 döneminden bu yana en düşük seviyesine indi. Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 5,9 puan azalarak 48,3 puandan 42,4 puana geriledi.

EŞİK DEĞERİN ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR

Endeks böylece 2020 yılı Eylül ayında gördüğü 40,0 puanın ardından en düşük seviyesine geldi. Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna, altında kalması düşüşe işaret ediyor.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 49,2 puandan 45,6 puana inerek, eşik değer sınırının altında kalmaya devam etti.

Açıklamada, "Firmalara gelecek yeni iş akışında da giderek artan bir yavaşlama söz konusu. Yeni projelere yönelik talepler artmaya devam ederken, bu artış geçtiğimiz aylara göre daha yavaş gerçekleşti. İmzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri ise Nisan ayındaki küçük düşüşün ardından Mayıs ayında daha da düştü. Son birkaç yıldaki yüksek enflasyon büyük ölçüde gerilemiş olmasına rağmen, yüksek faiz oranları birçok müşteride tereddüt yaratmaya devam ediyor. " denildi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage başvuruları artışını sürdürdü ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü 26 Haziran 2024 14:23
İran’ın günlük petrol üretimi 3 milyon 500 bin varili aştı İran'ın günlük petrol üretimi 3 milyon 500 bin varili aştı 26 Haziran 2024 11:50
Arz endişesi Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişesi Brent petrolün fiyatını yükseltti 26 Haziran 2024 09:48
Deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinde rekor artış Deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinde rekor artış 26 Haziran 2024 09:23
Fed üyesi Cook: Bir noktada faiz indirimi zamanı gelecek Fed üyesi Cook: Bir noktada faiz indirimi zamanı gelecek 26 Haziran 2024 09:19
Çin’in 10 yıl vadeli tahvil getirisi son 22 yılın en düşüğünde Çin'in 10 yıl vadeli tahvil getirisi son 22 yılın en düşüğünde 26 Haziran 2024 09:15
Wall Streett dün karışık bir seyir izledi Wall Streett dün karışık bir seyir izledi 26 Haziran 2024 09:10
API petrol stokları tahminlerin aksine artış gösterdi API petrol stokları tahminlerin aksine artış gösterdi 26 Haziran 2024 09:04
ECB üyesi Rehn: Bu yıl için 2 faiz indirimi daha beklenmesi adil ECB üyesi Rehn: Bu yıl için 2 faiz indirimi daha beklenmesi adil 26 Haziran 2024 08:57
ABD SEC’in kural koyma sürecini ilerletmeye kararlı ABD SEC'in kural koyma sürecini ilerletmeye kararlı 26 Haziran 2024 08:54
Küresel sorunlar için yükselen 10 teknoloji belirlendi Küresel sorunlar için "yükselen" 10 teknoloji belirlendi 26 Haziran 2024 11:22
Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor Avrupalı şirketler gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı düşünmüyor 26 Haziran 2024 09:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,96
%0,0962
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,18
%-0,1823
DOLAR
995,74
%-0,4261
EURO
1.250,81
%25,0813
ALTIN
1.001,47
%0,1469
BORSA
1.135,45
%13,5453
DOLAR
1.119,09
%11,9093
EURO
1.324,99
%32,4993
ALTIN
982,21
%-1,7791
BORSA
1.146,55
%14,6546
DOLAR
1.147,30
%14,73
EURO
2.238,54
%123,8535
ALTIN
1.878,41
%87,8411
BORSA
1.756,75
%75,675
DOLAR
1.772,89
%77,2888
EURO
BİST En Aktif Hisseler