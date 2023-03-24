Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 48,0 puan seviyesine indi. Bir önceki ay endeks 49,3 seviyesinde bulunuyordu.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor. Endeks son 5 aydır eşik değerinin altında kalıyor.

AIA'nın açıklamasında "Faturalandırmalar Ekim 2022'den bu yana her ay düşüyor, ancak düşüşün hızı nispeten ılımlı olmaya devam ediyor ve dramatik bir şekilde hızlanmıyor. Bu, potansiyel olarak firmalarda daha dramatik bir gerileme ve tam gelişmiş bir durgunluktan ziyade daha kısa ömürlü bir yavaşlamayı gösterebilir." denildi.

Yeni projelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Faturalamalar yavaşlamış olsa da, müşterilerin yeni projeler başlatmaya olan ilgisi devam ediyor. Söz konusu ayda, yeni tasarım sözleşmeleri endeksi 53,4 puandan 51,3 puana indi, ancak eşik değerin üzerinde kalmaya devam etti.

Endeks, ülkedeki inşaat sektörünün durumunun takip edilmesi için göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.