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ABD'de mimarlık firmaları faturaları düşüyor

ABD'de mimarlık firmaları üst üste 18'inci ayda da faturalarında düşüş bildirdi.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 09:03

ABD'de mimarlık firmaları üst üste 18'inci ayda da faturalarında düşüş bildirdi. Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 46,4 puandan 48,2 puana yükseldi; Ancak eşik değer olan 50 puanın altında kalmayı sürdürdü.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna, altında kalması düşüşe işaret ediyor.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 45,6 puandan 46,5 puana çıktı.

Açıklamada, "Endekste görülen 48,2 puan, Temmuz ayında Haziran ayına göre daha az firmanın faturalandırmada düşüş bildirdiğini gösterse de, bu yine de ankete yanıt veren firmaların yarısından fazlasının hala olumsuz iş koşulları yaşadığı anlamına geliyor. Firmalarda yeni imzalanan tasarım sözleşmelerinin değeri Temmuz ayında üst üste dördüncü ay azaldı; Ancak düşüş hızı yavaşladı. Ayrıca, yeni projelere yönelik soruşturmalar artmaya devam etti; Ancak bu büyüme yılın büyük bölümünde olduğu gibi aynı yavaş hızda sürdü." denildi.

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