ABD'de mimarlık firmaları endeksi düştü

Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre 3,3 puan azalarak 44,8 puan seviyesine geriledi.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor.

AIA'nın açıklamasında, mimarlık firmalarının iş koşullarının kötüleştiği, faturalarında düşüş bildiren firmaların payının önemli ölçüde arttığı ifade edildi. Endekste düşüş 2020 yılı Aralık aynından bu yana görülen en yüksek rakam oldu.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 47,9 puandan 46,2 puana indi.

Açıklamada, "Yeni imzalanan tasarım sözleşmelerinin değerinin de Eylül ayında düşmesi, müşteriler arasında yeni projelere ilişkin sözleşmeleri imzalama konusundaki isteksizliğin arttığını gösteriyor." denildi.