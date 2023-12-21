ABD'de mimarlık firmalarının endişeleri artıyor

Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre 1,0 puan artarak 45,3 puan seviyesine yükseldi, ancak eşik değerin oldukça altında kalmaya devam etti.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor.

AIA'nın açıklamasında, söz konusu ayda biraz daha az firmanın faturalarında düşüş bildirdiği belirtildi. Ancak firmaların çoğunluğunun art arda dördüncü ve bu yıl şimdiye kadarki yedinci ayda da zayıf iş bildirmeye devam ettiğine işaret edildi.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 46,5 puandan 48,1 puana yükselirken, eşik değerin altında kalmayı sürdürdü.