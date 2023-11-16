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ABD'de mimarlık firmalarının iş koşulları yavaşlamaya devam ediyor

ABD'de mimarlık firmalarının iş koşulları Ekim ayında da yavaşlamaya devam etti.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:31

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:31

Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 44,3 puan seviyesine geriledi.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor.

AIA'nın açıklamasında, söz konusu ayda daha fazla firmanın faturalarında düşüş bildirdiği belirtildi.

Firmaların Temmuz 2020'den bu yana ilk kez yeni projelere yönelik soruşturmalarda bir düşüş bildirmesi ve yeni imzalanan tasarım sözleşmelerinin değerinin üst üste üçüncü ayda da yavaşlaması nedeniyle, gelecekte yapılacak çalışmalara ilişkin göstergeler de olumsuza döndü.

Pojelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri aynı ayda 46,2 puandan 46,5 puana hafif bir yukarı hareket yaptı.

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