ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı

ABD'de Senato, Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğini onayladı.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2025 08:57

Son Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2025 08:58

ABD'de Senato, Stephen Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğini 48-47 oyla onayladı.

Başkan Donald Trump'ın kıdemli ekonomi danışmanı olan Miran artık ABD faiz oranlarını belirleyen 12 üyeli FOMC'de görev yapacak. Miran, görev süresinin Ocak 2026'da sona ermesine aylar kala Ağustos ayında istifa eden Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak.

Miran'ın onaylanması, Trump'ın tarihsel olarak bağımsız olan Fed'i kendi iradesine boyun eğdirme çabasında önemli bir dönüm noktası.

Oylama, Fed'in para politikasına ilişkin bir sonraki adımlarını belirlemek üzere Washington DC'de bugün başlayacak toplantısı öncesinde gerçekleşti ve Miran bu toplantıya katılacak.

