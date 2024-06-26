ABD'de mortgage başvuruları artışını sürdürdü

ABD'de mortgage başvurularında üst üste üçüncü haftasında da artış yönündeki seyrini sürdürdü; 30 yıllık faiz oranları sınırlı da olsa düşüşe devam etti.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 21 Haziran haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %0,8 artışla 212,0 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %1,2 artışla 147,8 puan olurken, refinansman endeksi %0,1 düşüşle 552,4 puana indi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 puan daha azalarak %6,93 seviyesine geldi. Böylece 3 Nisan tarihinde görülen %6,91 seviyesinin ardından en düşük seviye görüldü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, "Düşen faizler, yeniden finansman borçlularını geri çekmeye ikna etmek için hala yeterli değil; zira çoğu kişi oldukça düşük faizli ipotek tutmaya devam ediyor." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %35,2'den %35,1'e doğru hafif bir düşüş kaydetti.

15 yıllık faizinde oran 1 baz puan düşüşle %6,46 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 2 puan arttı ve %6,29 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 8 puan azalarak %7,04 puan oldu.