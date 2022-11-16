ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi, 11 Kasım ile sona eren haftada yüzde 2,7 artışla 205,2 puana yükseldi

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satınalma endeksi yüzde 4,4 artışla 169,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,6 düşüşle 367,1 puana geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcısı Joel Kan, "Mortgage faiz oranlarında geçen hafta yaşanan düşüş daha yavaş enflasyonun Hazine kağıdı getirilerini düşürdüğünün işareti. Başvuru aktivitesinin artması faizlerde düşüşe bir yanıt" dedi.

Geçen hafta 30 yıllık mortgage faizi bir haftalık aranın ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi ve yüzde 7,14'ten yüzde 6,90'a düştü. 30 yıllık kredilerde faiz oranı geçen yılın aynı dönemine göre 370 baz puan yukarıda bulunuyor. 4 haftalık ortalamada artış ise -4 baz puan oldu.

15 yıllık kredi faizinde oran yüzde 6,40'ta yüzde 6,27'ye, 5 yıllık ARM kredi faizinde oran yüzde 5,87'den yüzde 5,73'e indi. Tek artan faiz olan 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) kredi faizinde oran yüzde 6,50'den yüzde 6,51'e çıktı.

Mortgage faaliyetinin yeniden finansman payı, toplam başvuruların yüzde 28,1'inden yüzde 27,6'sına indi.