ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü

ABD'de mortgage başvurularında üst üste ikinci haftada da düşüş yaşandı; 30 yıllık faiz oranları hafif yukarı doğru olan seyrini sürdürdü.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 31 Mayıs haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %5,2 düşüşle 180,4 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %4,4 düşüşle 132,3 puan olurken, refinansman endeksi %6,8 düşüşle 432,1 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 puan artarak %7,07 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Mike Fratantoni, "Mortgage faizi %7,07 ile Mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyesi ulaştı. Anma Günü tatili için ayarlamalar yapıldıktan sonra, hem satın alma hem de yeniden finansman başvuru hacimleri düştü; satın alma faaliyetleri özellikle geçen yılın seviyesinin %13 altında bulunuyor. " dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen %31,3'ten %31,1'e indi.

15 yıllık faizinde oran 9 baz puan artışla %6,75 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 27 puan birden geriledi ve %6376 seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 puan azalarak %7,21 puan oldu.