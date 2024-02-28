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ABD'de mortgage başvuruları düşüşünü sürdürüyor

ABD'de mortgage başvuruları üst üste üçüncü haftasında da düşüş gösterdi; 30 yıllık faiz hafif aşağı geldi.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 15:59

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 15:59

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 23 Şubat haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 5,6 düşüşle 171,5 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,5 düşüşle 127,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 7,3 düşüşle 395,9 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 7,04 seviyesinde indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Mortgage oranları geçen hafta çok az değişti; 30 yıllık faiz oranı hafif bir düşüşle yüzde 7,04'e indi; Ancak yıl başına göre yaklaşık çeyrek puan daha yüksek kaldı." dedi.

Fratantoni, "Son haftalardaki yüksek oranlar aktiviteyi durdurdu. Satın alma faaliyeti geçen yılın yüzde 12 gerisinde seyrediyor; Ancak Ocak İnşaatçı Başvuru Anketi sonuçlarımız, yeni ev satın almak için yapılan başvuruların geçen yıla göre yüzde 19 arttığını gösterdi. Bu dengesizlik, mevcut stok eksikliğinin, satın alma hacmindeki artışların önündeki temel kısıtlama olduğunu vurgulamaya devam ediyor. Ancak yüzde 7'nin üzerindeki konut kredisi oranlarının kesinlikle faydası yok." şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 32,6'dan yüzde 31,2'ye düştü.

15 yıllık faizinde oran 9 baz puan artışla yüzde 6,70 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 4 baz puan azaldı ve yüzde 6,33 puan seviyesine indi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 4 baz puan artışla yüzde 7,20 seviyesine yükseldi.

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