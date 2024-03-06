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ABD'de mortgage başvuruları üç haftalık düşüşüne son verdi

ABD'de mortgage başvuruları üç hafta süren düşüşünü sonlandırdı; 30 yıllık faiz hafif aşağı geldi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 16:44

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 16:44

ABD'de mortgage başvuruları üç haftalık düşüşüne son verdi ve geçen haftayı yükselişle tamamladı. 30 yıllık faiz hafif aşağı geldi, ancak yüzde 7 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 1 Mart haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 9,7 artarak 188,2 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 10,6 artışla 141,1 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 8,1 artışla 428,1 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 7,02 seviyesinde geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, "Enflasyona ilişkin son veriler beklenenden belirgin bir şekilde daha iyi ya da daha kötü değildi; bu da ipotek oranlarının biraz düşmesine neden oldu; 30 yıllık sabit ipotek oranı geçen hafta hafif bir düşüşle yüzde 7,02'ye geriledi." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 31,2'den yüzde 30,2'ye düştü.

15 yıllık faizinde oran 4 baz puan düşüşle yüzde 6,66 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 5 baz puan arttı ve yüzde 6,38 puan seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 baz puan artışla yüzde 7,21 seviyesine yükseldi.

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