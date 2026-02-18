CANLI BORSA
ABD'de mortgage başvuruları yüzde 2,8 yükseldi! 30 yıllık faiz ise geriledi

ABD mortgage başvuruları geçen hafta yüzde 2,8 artış kaydetti. 30 yıllık faiz ise geriledi. Yüzde 0,3'lük düşüşünün ardından gelen bu yükseliş, konut talebinde toparlanma işaretleri verdi.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 16:23

Son Güncelleme Tarihi 18 Şubat 2026 16:24

ABD'de mortgage başvuruları geçen hafta artış kaydetti. 13 Şubat'ta sona eren haftaya ilişkin veriler, konut finansmanına yönelik talebin sınırlı da olsa yükseldiğini ortaya koydu.

MORTGAGE BAŞVURULARINDA YÜKSELİŞ

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından yayımlanan Haftalık Mortgage Başvuru Anketi'ne göre, mortgage başvuruları mevsimsellikten arındırılmış bazda haftalık yüzde 2,8 arttı.

Söz konusu artış, konut piyasasında faiz oranlarındaki gerilemenin talebi desteklemeye başladığına işaret etti.

30 YILLIK MORTGAGE FAİZİ GERİLEDİ

Aynı dönemde 30 yıl vadeli sabit faizli mortgage için ortalama sözleşme faiz oranı yüzde 6,21'den yüzde 6,17'ye düştü. Böylece uzun vadeli konut kredisi faizlerinde düşüş eğilimi devam etti.

Faiz oranlarındaki gerilemenin, özellikle ilk kez ev alacaklar açısından finansman maliyetlerini sınırlı da olsa hafiflettiği değerlendiriliyor.

FRATANTONİ: ZAYIF VERİLER TAHVİL FAİZLERİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, tahvil piyasasındaki hareketliliğe dikkat çekti.

Fratantoni, "Perakende satışlar ve konut satışlarına ilişkin zayıf veriler, ocak ayına dair beklentilerin üzerinde gelen istihdam piyasası verilerinin etkisini gölgede bıraktı. Bu nedenle Hazine tahvil getirileri haftayı daha düşük seviyede tamamladı" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşüş, mortgage faizlerinin de geri çekilmesinde etkili oldu.

