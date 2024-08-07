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ABD'de mortgage faizi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,55 ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inerken, mortgage başvuruları yüzde 6,9 arttı.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2024 16:16

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2024 16:16

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Açıklanan verilere mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9'luk artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 16 arttı.

Ülkede, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,82'den yüzde 6,55'e indi ve Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,27'den yüzde 6,03'e geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, geçen hafta mortgage faiz oranlarının genel olarak düştüğünü ve mortgage başvuru hacminin ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kan, ABD Merkez Bankasından (Fed) gelen "güvercin" mesajların ve zayıf istihdam verilerinin ardından ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayacağına dair endişelerin artmasıyla mortgage faiz oranının düştüğünü aktardı.

Düşük faiz oranlarının etkisiyle yeniden finansman başvurularının arttığını kaydeden Kan, yeniden finansman başvurularının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 yükseldiğini ifade etti.

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