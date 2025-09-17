CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de mortgage faizleri düştü

ABD'de mortgage faizleri düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,39 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, başvurular yüzde 29,7 arttı.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2025 16:34

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 29,7'lik artış kaydetti. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 58 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,49'dan yüzde 6,39'a gerilerken, aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,70'ten yüzde 5,63'e indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, zayıflayan iş gücü piyasası göstergesi ve ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimi beklentisiyle geçen hafta 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Fratantoni, yeniden finansman başvurularının hacminin önceki haftaya göre neredeyse yüzde 60 arttığını belirterek, ortalama kredi tutarının anketin 35 yıllık tarihinde en yüksek seviyeye çıkmasıyla büyük kredisi olan ev sahiplerinin ilk harekete geçenler olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
Google İngiltere’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak 16 Eylül 2025 08:55
Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi 15 Eylül 2025 16:56
New York Fed imalat endeksi geriledi New York Fed imalat endeksi geriledi 15 Eylül 2025 16:25
Ifo analizi: Almanya’nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var Ifo analizi: Almanya'nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var 15 Eylül 2025 16:02
Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor Çin'in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor 15 Eylül 2025 15:36
Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi dış ticaret fazlası verdi 15 Eylül 2025 12:49
Fed’den faiz indirim beklentisi geri planda kaldı Fed'den faiz indirim beklentisi geri planda kaldı 15 Eylül 2025 11:20
Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek 15 Eylül 2025 09:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler