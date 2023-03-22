Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 17 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,71'den yüzde 6,48'e inerek 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 6,14'ten 6,02'ye geriledi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen hafta bankacılık sektörüne ilişkin belirsizlikler ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle hazine tahvili getirilerinin düştüğüne işaret ederek, mortgage oranlarının üst üste iki hafta gerileyerek ayın en düşük seviyesini kaydettiğini bildirdi.

Genel başvuru hacminin nispeten düşük seviyelerde kaldığını belirten Kan, hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının art arda üçüncü hafta arttığını kaydetti.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.