CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de mortgage faizleri Mart'tan bu yana en düşük seviyesinde

ABD'de mortgage faizleri Mart'tan bu yana en düşük seviyesinde

ABD'de mortgage başvuruları arttı. 30 yıllık faiz Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 17 Temmuz 2024 14:10

Son Güncelleme Tarihi 17 Temmuz 2024 14:12

ABD'de mortgage kredilerinde 30 yıllık faiz oranları Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geldi; Buna bağlı olarak başvurularda da artış yaşandı.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 12 Temmuz haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %3,9 artışla 214,1 puana çıktı.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %2,7 düşüşle 140,4 puan olurken, refinansman endeksi %15,2 artışla 613,0 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 13 puan daha azalarak %6,87 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "enflasyonun soğuduğuna dair son işaretler ve Fed'in bu yılın sonlarında faiz indirimi yapma ihtimalinin artması mortgage faiz oranlarını aşağı çekti. 30 yıllık faiz Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. " dedi,

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %35,1'den %35,7'ye doğru yükseliş gösterdi.

15 yıllık faizinde oran 14 baz puan düşüşle %6,49 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 puan arttı ve %6,33 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 6 puan azalarak %7,07 puan oldu.

İlginizi Çekebilir
BofA: Yatırımcılar iyimser ancak jeopolitik konulara temkinli yaklaşıyor BofA: Yatırımcılar iyimser ancak jeopolitik konulara temkinli yaklaşıyor 16 Temmuz 2024 14:52
ECB’nin eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı arttı ECB'nin eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı arttı 16 Temmuz 2024 14:41
Euro Bölgesi mayısta dış ticaret fazlası verdi Euro Bölgesi mayısta dış ticaret fazlası verdi 16 Temmuz 2024 13:03
Bitcoin’in fiyatı 65 bin dolara yaklaştı Bitcoin'in fiyatı 65 bin dolara yaklaştı 16 Temmuz 2024 12:34
Petrol fiyatları Çin’in talep görünümüne ilişkin endişelerle düşüyor Petrol fiyatları Çin'in talep görünümüne ilişkin endişelerle düşüyor 16 Temmuz 2024 12:13
Trump’ın seçilmesi Fed’in politikasını etkiler mi? Trump'ın seçilmesi Fed'in politikasını etkiler mi? 16 Temmuz 2024 12:03
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Trump BRENT’teki düşüşü hızlandırdı! İndirim geliyor mu? 16 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Trump BRENT'teki düşüşü hızlandırdı! İndirim geliyor mu? 16 Temmuz 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar? 16 Temmuz 2024 10:36
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Gram altın rekora doymuyor! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 16 Temmuz 2024 09:48
Doların değer kazanması petrol fiyatlarını düşürdü Doların değer kazanması petrol fiyatlarını düşürdü 16 Temmuz 2024 09:35
Japonya kurda aşırı oynaklığa karşı tüm tedbirleri alacak Japonya kurda aşırı oynaklığa karşı tüm tedbirleri alacak 16 Temmuz 2024 09:29
Fed üyesi Daly: Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine güven arttı Fed üyesi Daly: Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine güven arttı 16 Temmuz 2024 09:22
Goldman Sachs: Fed’in Temmuz’da faiz indirmesi için sağlam gerekçe var Goldman Sachs: Fed'in Temmuz'da faiz indirmesi için sağlam gerekçe var 16 Temmuz 2024 09:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,56
%0,4561
DOLAR
1.003,23
%0,3229
ALTIN
1.001,40
%0,1397
EURO
997,13
%-0,2872
BORSA
1.141,67
%14,1672
DOLAR
1.355,39
%35,5391
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.028,79
%2,8785
BORSA
1.152,83
%15,2826
DOLAR
1.435,77
%43,5773
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.060,74
%6,074
BORSA
1.766,37
%76,6373
DOLAR
2.425,70
%142,5696
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.725,35
%72,5349
BORSA
BİST En Aktif Hisseler