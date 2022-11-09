Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 4 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Bu dönemde düşüş hızında yavaşlama kaydedilen mortgage başvuruları, önceki hafta yüzde 0,5 azalmıştı.

ORTALAMA FAİZ ORANI İSE YÜZDE 7,06'DAN 7,14'E ÇIKTI

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,06'dan 7,14'e çıktı. Böylece söz konusu faiz oranı, 10 haftalık yükselişin ardından önceki hafta kaydettiği gerileme sonrası yeniden artışa geçti.

Bu dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,37'den 6,40'a çıktı.

MBA Ekonomi ve Endüstri Tahmininden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage oranlarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonla mücadele için faiz oranlarını artırmaya devam edeceğinin sinyalini vermesinin ardından geçen hafta yükseldiğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının art arda üçüncü haftada yüzde 7'nin üzerinde kaldığını ve diğer kredi türlerinin çoğunda artışlar olduğunu kaydetti.