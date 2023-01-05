ABD'de otomobil satışları 2022 yılının son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 2.438.789'dan 2.736.835'e yükseldi.

2022 yılının tamamında ise araç satışları yüzde 10,6 düşüşle 10.516.855 adet seviyesine geriledi. 2021 yılında 11.762.935 araç satılmıştı.

Dördüncü çeyrekte pazar lideri satışlarını yüzde 41,4 artırarak 623 bin 261'e çıkaran GM olurken, Toyota 536 bin 744 adetlik satış ile ikinci sırada yer aldı.

2022 yılının tamamında da GM 2.274.088 adetlik satışı ile ilk sırada yer alırken, Toyota 2,1 milyon ve Fiat Chrysler 1,55 milyon araç sattılar.

Açıklanan verilerde Ford Motor'un satışları yer almadı. Ford Motor'un da satış rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2022 yılında satılan toplam araç sayısının 2021'e göre yüzde 8 düşüşle 13,9 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor.