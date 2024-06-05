ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerini karşılamadı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Mayıs ayında özel sektörde istihdam 152 bin arttı. Piyasalarda beklenti 175 bin artış olacağı yönündeydi.

ADP Başekonomisti Nale Richardson, "İş kazanımları ve maaş artışı yılın ikinci yarısına doğru yavaşlıyor. İşgücü piyasası sağlam ancak hem üreticilere hem de tüketicilere bağlı dikkate değer zayıflıklar gözlemliyoruz. " dedi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 192 bin seviyesinden 188 bine revize edildi.

ADP, Mayıs ayında ücret artışının yıllık %5,0 olduğunu açıkladı.