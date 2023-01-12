ABD'de tüketici fiyatları Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı. Aylık olarak ise yüzde 0,1'lik gerileme yaşandı.

Aralık'ta kaydedilen negatif aylık enflasyon, Mayıs 2020'den bu yana görülen ilk negatif aylık enflasyon oldu.

Ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 6,5 olması yönündeydi. Aylık olarak ise fiyatlarda yüzde 0,1'lik düşüş bekleniyordu.

Çekirdek göstergelerin de piyasa beklentilerine paralel geldiği görüldü. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Aralık'ta aylık olarak yüzde 0,3 arttı. Yıllık olarak ise artış yüzde 5,7 oldu.

ABD'de tüketici fiyatları Kasım'da aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 7,1 yükselmişti.