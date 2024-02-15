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ABD'de perakende satışlar beklenenden fazla düştü

ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azaldı.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 17:22

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 17:22

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 düşüşle 700,3 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi.

Geçen yıl mart ayından bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Aralık 2023'te yüzde 0,4 artışla 706,2 milyar dolar olmuştu.

Ülkede perakende satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Perakende satışlar geçen yıl aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,3 artış göstermişti.

Söz konusu dönemde satışlarda en yüksek oranda düşüş, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalarda, çeşitli mağaza perakendecilerinde, benzin istasyonlarında ve motorlu taşıtlarla parçalarının satıldığı yerlerde görüldü.

Aynı dönemde mobilya mağazaları ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalardaki satışlarda ise artış kaydedildi.

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