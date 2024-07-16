CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de perakende satışlar haziranda değişmedi

ABD'de perakende satışlar haziranda değişmedi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ABD'de perakende satışlar, haziranda aylık bazda değişim göstermedi.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 16:21

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla değişim göstermedi ve 704,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 azaldığı yönündeydi. Perakende satışlar, mayısta yüzde 0,3 artmıştı.

Perakende satışlar, haziranda yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı. Satışlar, mayısta da yıllık yüzde 2,6 artış göstermişti.

Haziran ayında benzin istasyonları, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalar ile spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda yaşanan azalış dikkati çekti.

Mağaza dışı perakendeciler, yapı malzemelerinin satıldığı mağazalar, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, giyim, mobilya, elektronik, genel mal mağazaları ile çeşitli mağaza perakendecilerindeki ve yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlarda ise bu dönemde artış görüldü.

İlginizi Çekebilir
Spot Ethereum ETF’leri için tarih belli oldu Spot Ethereum ETF'leri için tarih belli oldu 16 Temmuz 2024 09:06
Çin varlıklarına Trump darbesi Çin varlıklarına Trump darbesi 16 Temmuz 2024 08:43
Küresel akıllı telefon satışları arttı Küresel akıllı telefon satışları arttı 15 Temmuz 2024 16:21
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi mayısta düştü Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi mayısta düştü 15 Temmuz 2024 13:38
Emtia piyasası geçen hafta yönünü aşağıya çevirdi Emtia piyasası geçen hafta yönünü aşağıya çevirdi 15 Temmuz 2024 11:11
Bitcoin’in fiyatı 63 bin dolara yaklaştı Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara yaklaştı 15 Temmuz 2024 10:21
Çin ekonomisi beklentilerin altında büyüdü Çin ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 15 Temmuz 2024 10:20
Küresel piyasalar Trump’ın yeniden seçilme ihtimaliyle karışık seyrediyor Küresel piyasalar Trump'ın yeniden seçilme ihtimaliyle karışık seyrediyor 16 Temmuz 2024 09:38
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti 16 Temmuz 2024 10:13
ABD dolarının değer kazanması petrol fiyatlarını yükseltti ABD dolarının değer kazanması petrol fiyatlarını yükseltti 15 Temmuz 2024 10:17
New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğünü gösterdi New York Fed imalat endeksi daralmanın sürdüğünü gösterdi 15 Temmuz 2024 16:17
Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi Yılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi 14 Temmuz 2024 11:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,51
%1,0506
ALTIN
1.004,99
%0,4987
BORSA
1.002,43
%0,2432
DOLAR
1.001,40
%0,1397
EURO
1.338,15
%33,8153
ALTIN
1.023,56
%2,3559
BORSA
1.139,25
%13,9254
DOLAR
1.144,64
%14,4636
EURO
1.417,51
%41,7513
ALTIN
1.061,95
%6,1951
BORSA
1.150,38
%15,0384
DOLAR
1.173,49
%17,3486
EURO
2.394,85
%139,4845
ALTIN
1.727,32
%72,7319
BORSA
1.762,63
%76,263
DOLAR
1.813,35
%81,3354
EURO
BİST En Aktif Hisseler