NABE'nin iş yapma şartları konusundaki anketi, katılımcıların yüzde 53'ünün ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona gireceğini öngördüklerini belirtirken, hali hazırda resesyonda olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 3 oldu.
Ekim ayında yayınlanan ankette ABD ekonomisinin hali hazırda resesyonda olduğunu veya gelecek 12 ayda resesyona gireceğini düşünenlerin oranı yüzde 64 olmuştu.
NABE son anketini 60 üyesi ile 4-11 Ocak arasında yaptı.
Anket, NABE üyelerinin enflasyonun gerilemesini beklediklerini de ortaya koydu.