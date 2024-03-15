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ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 16:52

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 16:52

ABD'de sanayi üretimi Şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Şubat ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Beklenti değişim olmayacağı yönündeydi. Sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,2 geriledi.

Ocak ayı sanayi üretimi düşüş oranı da yüzde 0,1'den yüzde 0,5'e revize edildi.

Şubat ayında kapasite kullanım oranı yüzde 78,5 olan beklentilerin altında yüzde 78,3 olarak gerçekleşirken, Ocak ayı için oran yüzde 78'ten 78,3'e revize edildi.

İmalat sektöründe üretim Şubat ayında yüzde 0,8 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Otomobil ve parçaları hariç sanayi üretimi Şubat ayında değişmedi. Ocak ayında yüzde 0,3 düşüş olmuştu.

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