ABD'de seçmenlerin yüzde 63'ü ekonomiyi güçsüz buluyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin 27 Mart-1 Nisan arasında yaptığı ankette, ABD'deki 1500 kayıtlı seçmene iç ve dış politikayla ilgili görüşleri soruldu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 63'ü ABD'nin ekonomik gücünü "kötü" olarak değerlendirirken, yalnızca yüzde 36'sı ekonominin olumlu gittiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 75'i, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin satın aldıkları ürünlerin fiyatını arttırdığı görüşünde.

Öte yandan katılımcıların yarısından fazlası Trump'ın tarifelerini onaylamazken, yüzde 42'si tarifelere olumlu bakıyor.

ABD'lilerin yüzde 55'i Trump'ın enflasyon ve fiyat artışı ile mücadele şeklini onaylamazken, yüzde 40'lık kesim bu konuda Trump'a destek veriyor.

Ankete katılanların yüzde 49'u Ukrayna'ya mali yardımların devamını isterken, yüzde 51'lik kesim, dış yardımların önemli ölçüde azaltılması gerektiğini savunuyor.

Katılımcıların yüzde 42'si ABD Eğitim Bakanlığının kapatılması girişimini olumlu karşılarken, yüzde 55'i bu karara karşı çıkıyor.

Trump, 2 Nisan'da, ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.