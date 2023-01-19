Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, ABD'de enflasyon baskılarının ve işgücü açıklarının hafiflediğine dair bazı cesaret verici işaretler görüldüğü, ancak merkez bankasının eylemleri büyümeyi baskıladığından ekonomik aktivite cansız bir seyir izlediği vurgulandı.

12 Fed bölgesinden beşi, son birkaç hafta içinde genel ekonomik aktivitede hafif veya ılımlı artışlar bildirirken, altısı ise bir önceki raporlama dönemine göre değişiklik veya hafif düşüşler olmadığını, bir bölge ise önemli bir düşüş olduğunu belirtti.

Fed'in 9 Ocak'a kadar 12 bölgede gerçekleştirdiği anketlerle hazırlanan raporda, "Her şey dikkate alındığında, temas kurulan iş dünyası üyeleri genellikle önümüzdeki aylarda çok az büyüme bekliyor" denildi.

Raporda, "Her şey hesaba katıldığında, Fed bölgelerinde temas kurulanlar gelecekteki fiyat artışının önümüzdeki yıl daha da ılımlı olmasını beklediklerini söylediler" ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte, raporda, "Bazı ilçeler işgücü bulunabilirliğinin arttığını belirtirken, firmalar açık pozisyonları doldurmada zorluk bildirmeye devam etti" denildi.