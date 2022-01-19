Küresel düzeyde artan enflasyon rakamları ve enflasyon beklentileri endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları son 30 yılın en yüksek düzeyi olarak kayıtlara geçti.
ABD’de son 40 yılın İngiltere’de ise 30 yılın en yüksek rakamları görüldü! Küresel enflasyon endişe yaratıyor
ABD`de yüzde 7 ile 1982 yılından beri en yaşanan en büyük enflasyonun görülmesinin ardından, İngiltere`de de yüzde 5,4 olarak açıklanan rakamlar endişe yarattı. Bu veri 1992`den beri görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekti.
ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Ekonomistlerin bu veriye ilişkin beklentileri yüzde 0,5 düzeyindeydi.
Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi ise Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.
İNGİLTERE'DE AÇIKLANAN RAKAMLAR ENDİŞE YARATTI
Covid-19 sürecinde kapanmaların ardından, sanayilerde çarkların dönmeye başlaması emtia fiyatları başta olmak üzere, enerji ve gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Bununla beraber 2021 yılının en çok konuşulan, konuları arasında 'Küresel enflasyon endişeleri' başı çekti.
İngiltere'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu!
Son olarak dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alan İngiltere'de yüzde 5,4 düzeyinde gerçekleşen son 30 yılın en yüksek enflasyon rakamları dikkat çekti.
İngiltere'de enflasyon gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle sürpriz biçimde 1992 yılından beri en yüksek seviyeye çıktı. Bununla beraber gözler İngiltere Merkez Bankası'nın 3 Şubat 2022'de alacağı karara döndü.
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