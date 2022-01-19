ABD’de son 40 yılın İngiltere’de ise 30 yılın en yüksek rakamları görüldü! Küresel enflasyon endişe yaratıyor

Küresel düzeyde artan enflasyon rakamları ve enflasyon beklentileri endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamları son 30 yılın en yüksek düzeyi olarak kayıtlara geçti.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ ABD'de yıllık enflasyon Aralık'ta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle yıllık enflasyon Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı. Ekonomistlerin bu veriye ilişkin beklentileri yüzde 0,5 düzeyindeydi.

Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi ise Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.

İNGİLTERE'DE AÇIKLANAN RAKAMLAR ENDİŞE YARATTI Covid-19 sürecinde kapanmaların ardından, sanayilerde çarkların dönmeye başlaması emtia fiyatları başta olmak üzere, enerji ve gıda fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Bununla beraber 2021 yılının en çok konuşulan, konuları arasında 'Küresel enflasyon endişeleri' başı çekti. İngiltere'de son 30 yılın en yüksek enflasyonu!