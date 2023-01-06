Ekonomistlerin beklentisi Aralık'ta 202 bin olarak belirlenmişti. Aralık ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5'e geriledi. Ankette işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu.

SAATLİK KAZANÇLARDA ARTIŞ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlarda artış ise beklentilerin altında kaldı.

Buna göre Aralık ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,4 olarak belirlenmişti.

Yıllık bazda ortalama saatlik kazançlarda yüzde 4,6'lık artış izlendi. Bloomberg anketinde beklenti yıllık artışın yüzde 5 olması yönündeydi.

ADP verisi güçlü işgücü talebine işaret etmişti

ABD tarım dışı istihdam verisi açısından öncü olarak kabul edilen ADP verisi ekonomide işgücü talebinin canlı olduğunu göstermişti.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab ile işbirliğiyle yayımladığı verilere göre özel sektör istihdamı geçen ay 235 bin arttı.

Ekonomistler medyan 150 bin istihdam bekliyordu. Revizyonla birlikte Kasım özel sektör istihdamı 182 bin olarak açıklandı.

Veride yeni istihdamların özellikle 500'den az çalışana sahip firmalarda yoğunlaştığı görüldü. ADP, en büyük şirketlerin 151 bin istihdamı bordrolarından çıkardığını açıkladı. Turizm-otelcilik, eğitim ve sağlık hizmetleri sektörü istihdam artışını sürükledi.

ADP Ekonomisti Nela Richardson "İşgücü piyasası güçlü ancak parçalı bir görünüme sahip. Yeni istihdam sektöre ve firma büyüklüklerine göre keskin farklılıklar gösterebiliyor. 2022'nin ilk altı ayında agresif bir şekilde istihdam yaratan firmalar işe alımları yavaşlattı, bazı durumlarda işten çıkarmalar da yaşandı" sözleriyle veriyi yorumladı.